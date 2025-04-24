В Англии полицейскую посадили в тюрьму за поцелуи с заключенными

Daily Mail: полицейская в Англии получила 3 года тюрьмы за связь с заключенными

В Англии бывшая полицейская приговорена к тюремному заключению за поцелуи с заключенными и передачу им секретной информации, пишет Daily Mail.

Как пишут СМИ, Чони Келли вызвала подозрения у коллег после того, как камеры видеонаблюдения в тюрьме Форест-Бэнк зафиксировали, как она целовалась с заключенным Джошем Уиланом. Позже выяснилось, что она не только посещала его в тюрьме, но и оплатила 20 мобильных телефонов, которые он использовал за решеткой для ведения наркобизнеса.

Помимо Уилана, Келли также состояла в отношениях с Рахимом Моттли, который находился под следствием. Используя доступ к служебным базам данных, она искала для него информацию о полицейских операциях, включая готовящиеся рейды. В одном из разговоров она пообещала выяснить, кто из местных жителей сотрудничает с полицией в качестве информаторов.

Судья Нил Флуитт заявил, что Келли действовала не из корысти, а из-за «наивности и незрелости», позволив преступникам манипулировать собой. Однако ее поступки нанесли серьезный ущерб доверию к полиции. В итоге британка проведет за решеткой три года и девять месяцев.

Ранее судью уволили с работы за удаленные в WhatsApp cообщения.