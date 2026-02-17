«Единая Россия» закрепит жилищные гарантии для студенческих семей с детьми

Партия «Единая Россия», работая в векторе, обозначенном главой российского государства Владимиром Путиным, уже приняла несколько ключевых решений для поддержки студенческих семей. Об этом сообщила зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова перед пленарным заседанием в нижней палате парламента, рассказала политическая сила в Telegram-канале своей думской фракции.

Отмечается, что сегодня соответствующий законопроект Госдума рассмотрит в третьем чтении.

Кузнецова также подчеркнула, что именно по инициативе «Единой России» в федеральном законодательстве впервые дано определение студенческой семьи. Кроме того, по словам депутата, партия способствовала тому, что в регионы страны начали вводить для таких семей меры поддержки.

«Партия выработала золотой стандарт поддержки студенческой семьи. Принят закон о повышении пособия по беременности и родам для студенток очной формы, и теперь мы делаем следующий шаг», — добавила Кузнецова.

Законопроект «Единой России», по мнению зампреда Госдумы, облегчит студенческим семьям получение мест в общежитиях вузов. Инициатива обязывает учебные заведения предоставлять им отдельные комнаты из существующего жилого фонда молодым семьям.

Отмечается, что данную работу политическая сила ведет планомерно.

«Уже на 13% больше вузов, чем в прошлом году, предоставляют места в общежитиях для семейных студентов, и в три с половиной раза выросло число высших учебных заведений, где созданы условия для присмотра и ухода за маленькими детьми», — подчеркнула Кузнецова.

На данный момент, по ее словам, в России насчитывается свыше 50 тыс. студенческих семей, и «Единая Россия» продолжит их всестороннюю поддержку.