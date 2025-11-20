В российском городе мужчина поджег автомобиль из-за неразделенной любви

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали 20-летнего молодого человека, которого подозревают в поджоге автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе городской полиции.

Инцидент произошел в ночь с 22 на 23 октября в Выборгском районе. В полицию поступила информация о загоревшемся автомобиле у дома №8 по Лесному проспекту. На месте ЧП сотрудники МВД обнаружили частично выгоревшую машину «Богдан - −2110». Огонь был локализован. В ведомстве отметили, что никто не пострадал.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение чужого имущества» УК РФ.

Через месяц, 19 ноября, по подозрению в преступлении был задержан юноша. По предварительной информации, он решился на поджог из-за неразделенной любви.

Ранее в Курске массажист попытался сжечь автомобиль начальника, но загорелся сам.