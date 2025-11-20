На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В российском городе мужчина поджег автомобиль из-за неразделенной любви

В Петербурге мужчина поджег автомобиль из-за неразделенной любви
true
true
true
close
alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали 20-летнего молодого человека, которого подозревают в поджоге автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе городской полиции.

Инцидент произошел в ночь с 22 на 23 октября в Выборгском районе. В полицию поступила информация о загоревшемся автомобиле у дома №8 по Лесному проспекту. На месте ЧП сотрудники МВД обнаружили частично выгоревшую машину «Богдан - −2110». Огонь был локализован. В ведомстве отметили, что никто не пострадал.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение чужого имущества» УК РФ.

Через месяц, 19 ноября, по подозрению в преступлении был задержан юноша. По предварительной информации, он решился на поджог из-за неразделенной любви.

Ранее в Курске массажист попытался сжечь автомобиль начальника, но загорелся сам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами