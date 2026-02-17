Размер шрифта
Контрактник уехал из зоны СВО после разговора с командованием и оказался в розыске

Участник СВО был введен в заблуждение и оказался в базе федерального розыска. Об этом сообщает «Адвокатская газета».

Мужчина по имени Алексей подписал контракт в 2019 году и отправился на Донбасс. После истечения срока документа он решил поднять вопрос об увольнении в беседе с командиром.

«Тот направил Алексея в штаб, где ему дали понять, что он может быть свободен», – сообщается в публикации.

Не исключается, что участники беседы не знали, что с начала СВО все контракты продлеваются автоматически.

В 2023 году россиянин переехал в Москву, где обустроился и стал посещать специалистов, помогавших ему справиться с посттравматическим стрессовым расстройством.

В какой-то момент мужчину «поймали» и распознали камеры метро. Выяснилось, что он якобы самовольно покинул часть и стал фигурантом дела.

Несмотря на наличие ПТСР, по результатам психолого-психиатрической экспертизы у него не выявили проблем. На военно-врачебной комиссии удалось доказать, что Алексей не годен.

«Позже этот вывод подтвердил центральный аппарат органа, проводившего комиссию», – сообщается в публикации.

Уголовное дело прекратили.

Ранее в Курганской области чиновников наказали из-за нарушения прав участника СВО.
 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!