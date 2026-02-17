Генконсул РФ в Таиланде рассказал о состоянии россиян, пострадавших при падении лифта

В больнице Пхукета остаются двое россиян, пострадавших при падении лифта в отеле. Об этом рассказал генконсул РФ в провинции Пхукет Егор Иванов в беседе с ТАСС.

«После падения лифта в гостинице Tuana Hotels Casa Del Sol в больницы Пхукета были доставлены шесть граждан России. В настоящее время в госпитале остаются двое россиян с травмами ног средней тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Остальные четверо, включая детей, выписаны», — сказал дипломат.

Инцидент произошел на Пхукете. По данным Telegram-канала Mash, туристы вошли в лифт четырехзвездочного отеля около пляжа Ката. Кабина двигалась с первого на пятый этаж, но в какой-то момент резко сорвалась и остановилась ниже уровня первого этажа.

Как уточнял канал, внутри ехали шесть человек — четверо взрослых, 16-летняя девушка и восьмилетняя девочка. Всех увезли в больницу. Путешественники получили травмы, но информация об их характере и состоянии пострадавших не уточняется. На данный момент проводится проверка.

