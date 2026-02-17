Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Генконсул РФ в Таиланде рассказал о состоянии россиян, пострадавших при падении лифта

Генконсул РФ: россияне, пострадавшие при падении лифта, остаются в больнице
Anna Jurkovska/Shutterstock/FOTODOM

В больнице Пхукета остаются двое россиян, пострадавших при падении лифта в отеле. Об этом рассказал генконсул РФ в провинции Пхукет Егор Иванов в беседе с ТАСС.

«После падения лифта в гостинице Tuana Hotels Casa Del Sol в больницы Пхукета были доставлены шесть граждан России. В настоящее время в госпитале остаются двое россиян с травмами ног средней тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Остальные четверо, включая детей, выписаны», — сказал дипломат.

Инцидент произошел на Пхукете. По данным Telegram-канала Mash, туристы вошли в лифт четырехзвездочного отеля около пляжа Ката. Кабина двигалась с первого на пятый этаж, но в какой-то момент резко сорвалась и остановилась ниже уровня первого этажа.

Как уточнял канал, внутри ехали шесть человек — четверо взрослых, 16-летняя девушка и восьмилетняя девочка. Всех увезли в больницу. Путешественники получили травмы, но информация об их характере и состоянии пострадавших не уточняется. На данный момент проводится проверка.

Ранее лифт с матерью и ребенком сорвался с 10-го этажа в новостройке Москвы.
 
Теперь вы знаете
Сколько блинов можно купить на вашу зарплату. Индекс блина – 2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!