В Госдуме рассказали, как государство поддерживает студенческие отряды

Развитие движения студенческих отрядов стало частью реализации национальных целей и федерального проекта «Молодежь России». Об этом в разговоре с «Парламентской газетой» заявила заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова.

По словам Кузнецовой, в Госдуме был принят закон о молодежной политике, который будет способствовать трудоустройству через студенческие отряды. Кроме того, отдельным законом для некоторых участников этого движения установили социальные выплаты за работу в период каникул.

«Мы инициировали принятие закона о студенческих семьях, а наш «золотой стандарт» по поддержке таких семей рекомендован всем регионам. Поддержку наших студенческих отрядов и семей будем наращивать и дальше», — подчеркнула заместитель председателя Госдумы.

Она также отметила перспективы развития студенческих отрядов. Кузнецова подчеркнула, что это движение — больше, чем просто временная трудовая занятость. Благодаря отрядам студенты учатся нести ответственность за общее дело и будущее, заботиться о своей Родине и многому другому.

Кузнецова заявила, что движение студенческих отрядов вносит большой вклад в укрепление страны и формирует мировоззрение России будущего.

Ранее стало известно, что в России законодательно закрепят стажировки.