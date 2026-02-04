Врач: вызывающие рак груди мутации можно выявить задолго до развития болезни

Очень часто рак молочной железы развивается из-за наследственных генетических мутаций, причем обнаружить их можно задолго до начала заболевания. Для этого важно регулярно проходить медицинские обследования, рассказала RT ведущий генетик лаборатории «Гемотест» Наталья Захаржевская.

По словам эксперта, сегодня рак груди является одним из самых распространенных онкозаболеваний у женщин. Опасность состоит в том, что в течение длительного времени опухоль себя не обнаруживает, из-за чего болезнь называют «дремлющим врагом». Вовремя выявить заболевание можно с помощью УЗИ и маммографии.

Что касается генетики, то в 10-15% случаев именно она становится причиной «поломки» и развития болезни. Обнаружить такие опасные мутации задолго до появления опухоли – в частности, в генах BRCA1 и BRCA2 – позволяют современные генетические исследования.

«Также при оценке индивидуального риска рак молочной железы проверяют гены CHEK2, ATM и PALB2, — отметила Захаржевская. — Важно подчеркнуть, что сама по себе мутация — это не прямое показание к операции и все решения принимаются только после консультации со специалистами».

Если удалось рано обнаружить риск развития рака, то далее пациент вместе с врачом может выбрать лучшую профилактику, которая может включать в себя просто регулярные обследования, причем лекарства или иногда – оперативное вмешательство. Специалист подчеркнула, что генетические мутации передаются детям, поэтому если у родственников были обнаружены такие «поломки», то тестировать важно всех членов семьи.

Напомним, у россиянок чаще стали диагностировать рак молочной железы. В Минздраве рост выявленных случаев рака в России связывают с активным наблюдением пациенток и работой программ скрининга. Как отмечал замдиректора НМИЦ онкологии им. Блохина Минздрава России Константин Лактионов, среди лидеров онкологических заболеваний, выявляемых чаще всего, на втором месте после рака груди – рак легкого, а на третьем — кишечника.

Ранее врач перечислила симптомы рака груди, которые часто игнорируют.