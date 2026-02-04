Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Врач: вызывающие рак груди мутации можно выявить задолго до развития болезни

Генетик Захаржевская: маммография может обнаружить мутации рака груди до болезни
Gustova Svetlana/Shutterstock/FOTODOM

Очень часто рак молочной железы развивается из-за наследственных генетических мутаций, причем обнаружить их можно задолго до начала заболевания. Для этого важно регулярно проходить медицинские обследования, рассказала RT ведущий генетик лаборатории «Гемотест» Наталья Захаржевская.

По словам эксперта, сегодня рак груди является одним из самых распространенных онкозаболеваний у женщин. Опасность состоит в том, что в течение длительного времени опухоль себя не обнаруживает, из-за чего болезнь называют «дремлющим врагом». Вовремя выявить заболевание можно с помощью УЗИ и маммографии.

Что касается генетики, то в 10-15% случаев именно она становится причиной «поломки» и развития болезни. Обнаружить такие опасные мутации задолго до появления опухоли – в частности, в генах BRCA1 и BRCA2 – позволяют современные генетические исследования.

«Также при оценке индивидуального риска рак молочной железы проверяют гены CHEK2, ATM и PALB2, — отметила Захаржевская. — Важно подчеркнуть, что сама по себе мутация — это не прямое показание к операции и все решения принимаются только после консультации со специалистами».

Если удалось рано обнаружить риск развития рака, то далее пациент вместе с врачом может выбрать лучшую профилактику, которая может включать в себя просто регулярные обследования, причем лекарства или иногда – оперативное вмешательство. Специалист подчеркнула, что генетические мутации передаются детям, поэтому если у родственников были обнаружены такие «поломки», то тестировать важно всех членов семьи.

Напомним, у россиянок чаще стали диагностировать рак молочной железы. В Минздраве рост выявленных случаев рака в России связывают с активным наблюдением пациенток и работой программ скрининга. Как отмечал замдиректора НМИЦ онкологии им. Блохина Минздрава России Константин Лактионов, среди лидеров онкологических заболеваний, выявляемых чаще всего, на втором месте после рака груди – рак легкого, а на третьем — кишечника.

Ранее врач перечислила симптомы рака груди, которые часто игнорируют.
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!