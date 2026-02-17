Врач раскрыл россиянам секрет настройки биологических часов

Любой человек способен научиться засыпать и проспаться в необходимое ему время – на это понадобится не более двух недель. Биологические часы никакой привязки к астрономическому времени не имеют, сдвигать их можно в разные стороны по своему усмотрению, рассказал врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук Роман Бузунов Общественной Службе Новостей.

Если начать каждый день вставать в одно и то же время, высыпаясь по ночам, то внутренние ритмы организма подстроятся к желаемому графику, причем в этом случае не понадобится даже будильник – человек будет просыпаться четко в одно и то же время, отметил врач. В пример он привел джетлаг, когда при перелете в другую часть света сначала человек сталкивается с нарушением сна, но затем его организм быстро перестраивается.

При этом есть понятие социального джетлага, когда в течение рабочих будней человек просыпается рано утром, а на выходных спит до обеда. В таких ситуациях организм не понимает, когда начинается утро, когда ночь, не может подстроиться на единый график, пояснил сомнолог.

«Но если просто две недели вставать в одно и то же время, вне зависимости от рабочих и выходных дней, то все гормональные процессы, вся структура сна подстроится под это время подъема», — подчеркнул Бузунов.

Для формирования устойчивой привычки он посоветовал просто проявить силу воли и вставать каждый день в одно и то же время в течение двух недель. При стабильно раннем пробуждении время отхода ко сну организм определит сам – например, если человек начнет каждый день просыпаться строго в семь утра, то в 21-23 часа он будет хотеть спать, заключил сомнолог.

Ранее врач назвал главное условие здорового и крепкого сна.