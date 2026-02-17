Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Врач раскрыл россиянам секрет настройки биологических часов

Сомнолог Бузунов: биологические часы можно сдвигать в любую сторону
thebigland/Shutterstock/FOTODOM

Любой человек способен научиться засыпать и проспаться в необходимое ему время – на это понадобится не более двух недель. Биологические часы никакой привязки к астрономическому времени не имеют, сдвигать их можно в разные стороны по своему усмотрению, рассказал врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук Роман Бузунов Общественной Службе Новостей.

Если начать каждый день вставать в одно и то же время, высыпаясь по ночам, то внутренние ритмы организма подстроятся к желаемому графику, причем в этом случае не понадобится даже будильник – человек будет просыпаться четко в одно и то же время, отметил врач. В пример он привел джетлаг, когда при перелете в другую часть света сначала человек сталкивается с нарушением сна, но затем его организм быстро перестраивается.

При этом есть понятие социального джетлага, когда в течение рабочих будней человек просыпается рано утром, а на выходных спит до обеда. В таких ситуациях организм не понимает, когда начинается утро, когда ночь, не может подстроиться на единый график, пояснил сомнолог.

«Но если просто две недели вставать в одно и то же время, вне зависимости от рабочих и выходных дней, то все гормональные процессы, вся структура сна подстроится под это время подъема», — подчеркнул Бузунов.

Для формирования устойчивой привычки он посоветовал просто проявить силу воли и вставать каждый день в одно и то же время в течение двух недель. При стабильно раннем пробуждении время отхода ко сну организм определит сам – например, если человек начнет каждый день просыпаться строго в семь утра, то в 21-23 часа он будет хотеть спать, заключил сомнолог.

Ранее врач назвал главное условие здорового и крепкого сна.
 
Теперь вы знаете
Сколько блинов можно купить на вашу зарплату. Индекс блина – 2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!