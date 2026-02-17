Психолог назвал негативные последствия запрета видеоигр

Жесткий запрет видеоигр может привести к обратному эффекту, лишь повысив к ним интерес у подростка. Об этом в беседе с РИАМО предупредил психолог Родион Чепалов.

«В подростковом возрасте усиливается стремление к автономии, поэтому прямое ограничение может вызвать протест, рост интереса к запрещенному и уход в «серые» способы доступа. Кроме того, если игры выполняли функцию разрядки или социализации, их резкая отмена может привести к росту напряжения», — отметил специалист.

Видеоигры, по его словам, действительно обладают высокой вовлекаемостью и могут формировать зависимость, особенно при отсутствии альтернатив. Эксперт посоветовал развивать другие формы активности, будь то спорт, кружки или творческие проекты, чтобы виртуальный мир перестал быть единственным источником эмоций.

Недавно исследователи, проанализировав данные почти 150 тысяч человек в возрасте от 18 до 35 лет, пришли к выводу, что интернет-игровое расстройство (Internet Gaming Disorder, IGD) является значимой проблемой психического здоровья не только у подростков, но и у молодых взрослых.

Ранее в Госдуме предложили ввести самозапреты на платежи в компьютерных играх.