Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Психолог назвал негативные последствия запрета видеоигр

Психолог Чепалов: запрет на видеоигры может повысить к ним интерес
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Жесткий запрет видеоигр может привести к обратному эффекту, лишь повысив к ним интерес у подростка. Об этом в беседе с РИАМО предупредил психолог Родион Чепалов.

«В подростковом возрасте усиливается стремление к автономии, поэтому прямое ограничение может вызвать протест, рост интереса к запрещенному и уход в «серые» способы доступа. Кроме того, если игры выполняли функцию разрядки или социализации, их резкая отмена может привести к росту напряжения», — отметил специалист.

Видеоигры, по его словам, действительно обладают высокой вовлекаемостью и могут формировать зависимость, особенно при отсутствии альтернатив. Эксперт посоветовал развивать другие формы активности, будь то спорт, кружки или творческие проекты, чтобы виртуальный мир перестал быть единственным источником эмоций.

Недавно исследователи, проанализировав данные почти 150 тысяч человек в возрасте от 18 до 35 лет, пришли к выводу, что интернет-игровое расстройство (Internet Gaming Disorder, IGD) является значимой проблемой психического здоровья не только у подростков, но и у молодых взрослых.

Ранее в Госдуме предложили ввести самозапреты на платежи в компьютерных играх.
 
Теперь вы знаете
Сколько блинов можно купить на вашу зарплату. Индекс блина – 2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!