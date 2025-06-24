Четырехлетняя девочка спасла жизнь воспитательнице в детском саду

В США 4-летняя девочка спасла жизнь воспитательнице с эпилепсией, позвав помощь

Четырехлетняя девочка спасла жизнь своей воспитательнице в детском саду в Теннесси, пишет Good News Network.

Как пишут СМИ, воспитательница внезапно упала и потеряла сознание, пережив приступ эпилепсии. В этот момент она была единственным взрослым в комнате, а другие дети растерялись и не знали, как действовать. Однако Киндал Брадли быстро сориентировалась: она выбежала из комнаты и сообщила о происшествии другим сотрудникам детского сада.

«Я сказала, что другая учительница заболела», — вспоминает девочка.

Прибывшие медики установили, что у женщины останавливалось дыхание дважды. Она была срочно госпитализирована и сейчас находится на пути к выздоровлению.

Родители других воспитанников и сотрудники детского сада назвали Киндал настоящей героиней дня. Мать девочки, Тейлор Мур, была поражена действиями своей дочери.

«Если бы она не побежала за помощью, эта история могла бы закончиться совсем иначе. Я даже не думала объяснять ей, что делать в случае ЧП. Не ожидала, что она сама знает, как действовать», — рассказала женщина.

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