Общество

Россиян предупредили об опасности неправильного ношения брекетов

Стоматолог Обушенков: некорректная работа брекетов вызывает мигрени
Неправильная установка брекетов и некачественная гигиена полости рта во время лечения могут спровоцировать воспаления и привести к потере зубов. Об этом в разговоре с «Известиями» предупредил основатель международного бренда Revyline, врач-стоматолог Максим Обушенков.

По слова эксперта, при выборе ортодонта, который будет устанавливать брекеты, необходимо уделить особое внимание тому, как он контролирует все параметры лечения. Специалист должен правильно рассчитывать давление на зубы, чтобы избежать серьезных патологий, таких как воспаление слизистой, рецессия десны или даже разрушение верхней части зубов.

Врач отметил, что неправильное лечение зубочелюстной системы может ухудшить общее состояние здоровья пациента. Перенапряжение мышц, возникающее в результате некорректной работы брекетов, способно спровоцировать мигрени, смещение центра тяжести и ухудшение осанки. При этом в будущем также возможны нарушения в работе височно-нижнечелюстного сустава и преждевременное стирание зубной эмали.

«Если возник дискомфорт во время ношения брекетов, обязательно сообщите об этом вашему ортодонту. Он назначит прием, чтобы оценить и скорректировать ситуацию, избежать возможных проблем или осложнений», — предупредил стоматолог.

Он также добавил, что запрещается самостоятельно снимать ортодонтические конструкции до окончания срока терапии. В противном случае есть риск столкнуться с рецидивом, при котором зубы вернутся в исходное положение.

Стоматолог-хирург, имплантолог, главный врач AVRORACLINIC Арам Давидян до этого говорил, что одним из основных аспектов успешного лечения с помощью брекетов является строгое соблюдение специальной диеты, так как некоторая пища способна повредить аппарат или затруднить его чистку. В этот перечень входят твердые овощи и фрукты, липкая или клейкая еда, семена, крупы, сладости, а также красящие продукты.

Ранее в России научились подбирать брекеты по типу улыбки.
 
