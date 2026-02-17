Размер шрифта
Пенсионер продал секс со своей женой как минимум 120 мужчинам

AP: шведский пенсионер сексуально эксплуатировал жену, продавая ее незнакомцам
Kuznechik/Shutterstock/FOTODOM

В Швеции мужчину заподозрили в сексуальной эксплуатации его жены. По предварительным данным, он продал ее по меньшей мере 120 мужчинам. Об этом стало известно Associated Press.

Как сообщила агентству прокурор Ида Аннерстедт, ведущая это дело, подозреваемому около 60 лет. Он содержится под стражей с октября, с тех пор, как его жена обратилась в полицию. Прокурор не стала уточнять, была ли жертва под воздействием наркотиков во время секса.

Двум мужчинам, которые покупали сексуальные услуги и насиловали женщину, уже предъявлены обвинения. Согласно шведскому законодательству, покупка сексуальных услуг даже без последующего физического контакта является уголовным преступлением. В случае признания вины им и другим «клиентам» грозит до года тюремного заключения.

В ближайшее время супругу жертвы предъявят обвинение в сутенерстве с отягчающими обстоятельствами, после чего начнется судебное разбирательство. Виновному грозит от двух до десяти лет тюрьмы.

Ранее уважаемый имам насиловал девочек и женщин, угрожая им черной магией.
 
