Уважаемый имам насиловал девочек и женщин, угрожая им черной магией

Имам из Лондона запугивал девочек черной магией и насиловал их
Metropolitan Police

Имам из Лондона получил срок за изнасилования под угрозой «черной магии». Об этом пишет Mirror.

54-летний Абдул Халим Хан, уважаемый имам из лондонского боро Тауэр-Хамлетс, попал под суд за серию жестоких изнасилований и надругательств над семью жертвами, включая трех девочек-подростков. Он совершал сексуальные преступления с 2004 по 2015 год.

Хан использовал авторитет религиозного лидера, убеждая жертв в своих сверхъестественных способностях. Педофил заявлял, что в них вселяются джинны — злые духи ислама, — и обещал защиту в обмен на встречи в уединенных местах, где насиловал девушек.

Чтобы запугать пострадавших, он угрожал «черной магией» и обещал проклясть их семьи, если жертвы расскажут друзьям или родственникам о том, что он сделал.

Расследование началось в 2017 году после того, как 12-летняя жертва рассказала о пережитом насилии своей учительнице. В рамках дела детективы опросили свыше 50 свидетелей.

Хан до последнего отрицал вину, обвиняя жертв в сговоре, но присяжные признали его виновным. В следующем месяце суд вынесет ему кончательный приговор.

Ранее женщина отравила мужа, когда узнала, что он изнасиловал ребенка.
 
