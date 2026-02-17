Россияне рассказали о своих главных материальных и нематериальных ценностях

Большинство россиян считают семью и детей своей главной нематериальной ценностью – об этом заявили 69% участников соответствующего опроса. В тройке популярных ответов также оказались благополучная жизнь (55%), любовь и отношения (45%), а в числе материальных ценностей лидирует недвижимость, передает RT со ссылкой на исследование.

На четвертом месте по популярности в списке важных нематериальных ценностей оказались путешествия – так ответил каждый третий респондент. Еще 32% выбрали карьеру, 26% — обучение. Творчество к главным ценностям отнесли 25% опрошенных, а помощь другим – еще 22%.

Что касается материальных ценностей, то 81% россиян первое место отдали недвижимости, еще 55% назвали в числе таковых пассивный доход, 51% — свои сбережения. Кроме того, в топ-5 материальных ценностей россиян вошли также автомобиль, золото, ценные бумаги.

Исследование «СберНПФ» и сервиса «Работа.ру», предполагавшее возможность множественного ответа, провели среди 3,2 тыс. жителей России из числа совершеннолетних работающих граждан.

Ранее Путин поручил создать рабочую группу для популяризации традиционных ценностей.