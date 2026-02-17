Аллерголог объяснила, чем опасны пылевые клещи в подушках

Домашние пылевые клещи, обитающие в подушках, зачастую вызывают аллергическую реакцию и серьезные заболевания дыхательных путей. Об этом «Известиям» рассказала детский аллерголог-иммунолог, клиника Soft Medical Center Селма Аршба.

Специалист объяснила, европейских и североамериканских пылевых клещей вида Дерматофагоидас, которые провоцируют аллергическую реакцию, невозможно увидеть без специального оборудования. Однако они активно размножаются в теплых постельных принадлежностях, на которых есть частички эпителия человека или животных.

При этом, по словам эксперта, аллергия бывает не только из-за самих клещей, но и из-за продуктов их жизнедеятельности. Так, например, фекальные шарики паразитов способны растворять слизистые оболочки верхних отделов дыхательных путей человека, в результате чего люди с предрасположенностью могут столкнуться с бронхиальной астмой или аллергическим ринитом.

Для того чтобы избежать негативных последствий, врач посоветовала использовать подушки и другие принадлежности из синтетических материалов, таких как искусственный пух или холлофайбер. Такие наполнители не являются благоприятной средой для размножения клещей. При этом следует приобретать изделия с маркировкой «гипоаллергенно».

«В составе наполнителя не должно быть естественных материалов, таких как шерсть, пух. Это там, где хорошо размножается клещ домашней пыли. Вот в этих наполнителях создаются такие оптимальные условия влажности, тепла и плюс есть какие-то белковые компоненты, которыми питаются клещи домашней пыли», — добавила аллерголог.

По ее словам, все подушки и одеяла нужно меня не реже, чем раз в год, поскольку со временем в них скапливаются биологические жидкости, которые способствуют росту популяции клещей. Помимо этого, при регулярном уходе рекомендуется встряхивать подушки, проветривать и использовать парогенераторы.

