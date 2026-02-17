Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Аллерголог объяснила, чем опасны пылевые клещи в подушках

Аллерголог Аршба: клещи в подушках могут спровоцировать астму
Shutterstock

Домашние пылевые клещи, обитающие в подушках, зачастую вызывают аллергическую реакцию и серьезные заболевания дыхательных путей. Об этом «Известиям» рассказала детский аллерголог-иммунолог, клиника Soft Medical Center Селма Аршба.

Специалист объяснила, европейских и североамериканских пылевых клещей вида Дерматофагоидас, которые провоцируют аллергическую реакцию, невозможно увидеть без специального оборудования. Однако они активно размножаются в теплых постельных принадлежностях, на которых есть частички эпителия человека или животных.

При этом, по словам эксперта, аллергия бывает не только из-за самих клещей, но и из-за продуктов их жизнедеятельности. Так, например, фекальные шарики паразитов способны растворять слизистые оболочки верхних отделов дыхательных путей человека, в результате чего люди с предрасположенностью могут столкнуться с бронхиальной астмой или аллергическим ринитом.

Для того чтобы избежать негативных последствий, врач посоветовала использовать подушки и другие принадлежности из синтетических материалов, таких как искусственный пух или холлофайбер. Такие наполнители не являются благоприятной средой для размножения клещей. При этом следует приобретать изделия с маркировкой «гипоаллергенно».

«В составе наполнителя не должно быть естественных материалов, таких как шерсть, пух. Это там, где хорошо размножается клещ домашней пыли. Вот в этих наполнителях создаются такие оптимальные условия влажности, тепла и плюс есть какие-то белковые компоненты, которыми питаются клещи домашней пыли», — добавила аллерголог.

По ее словам, все подушки и одеяла нужно меня не реже, чем раз в год, поскольку со временем в них скапливаются биологические жидкости, которые способствуют росту популяции клещей. Помимо этого, при регулярном уходе рекомендуется встряхивать подушки, проветривать и использовать парогенераторы.

Ранее была названа частая ошибка при смене постельного белья.
 
Теперь вы знаете
Случай, коррупция или бомба: как российская монархия чуть не погибла за 30 лет до революции
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!