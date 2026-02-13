Размер шрифта
Названы повседневные привычки, которые грозят развитием варикоза

Врач Богачев: малоподвижный образ жизни может привести к варикозу
Малоподвижный образ жизни, лишний вес и привычка долго находиться в одной позе являются главными привычками, которые могут привести к развитию варикоза. Об этом Pravda.Ru рассказал флеболог, хирург, доктор медицинских наук, профессор РНИМУ им. Пирогова Вадим Богачев.

По его словам, сидячая работа, ограниченная физическая активность и неправильное питание создают нагрузку на венозную систему и способствуют нарушению кровотока. Кроме того, вклад вносит ношение некомфортной, нефизиологичной одежды и обуви.

«Есть целый комплекс факторов, связанных с повседневной жизнью. Это подъем тяжестей, занятия травмоопасными видами спорта — футболом, хоккеем, боевыми искусствами. Даже методы эпиляции вроде шугаринга или воска могут способствовать повреждению сосудов. Все, что вызывает перегревание, механическое воздействие или повышение внутрибрюшного давления, повышает риск развития варикоза», — отметил Богачев.

Эксперт добавил, что своевременное обращение к врачу позволит перевести болезнь в устойчивую ремиссию.

Старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета Андрей Кондрахин до этого рассказал «Газете.Ru», что охлаждающие ванны помогают предотвратить развитие варикоза ног. Процедура эффективно улучшает кровообращение, уточнил он.

Ранее россиян предупредили, что сидячая работа разрушает сосуды ног.
 
