Врач предупредил об опасности пропуска завтрака для фигуры

Пропуск завтрака может привести к частым перекусам в течение дня и постепенному набору веса, а также развитию проблем с обменом веществ. Об этом Pravda.Ru рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог и диетолог Алексей Калинчев.

По его словам, при отсутствии завтрака утром организм испытывает дефицит энергии, который придется компенсировать случайными перекусами, чаще всего сладкими. Если у человека нет нормального режима питания, он привыкает добывать энергию в виде быстрых углеводов, отметил врач.

Чтобы это исправить, он посоветовал делать три полноценных приема пищи.

«Если между ними большие промежутки, то можно добавлять полдник. Если утром нет аппетита, завтрак можно съесть в начале рабочего дня, а вторую его часть — через два-три часа. С обедом можно поступать так же: часть съедать в обеденный перерыв, а остальное — ближе к полднику. Такой режим помогает равномерно распределять питание и поддерживать стабильный уровень энергии», — заключил Калинчев.

Ученые из Университета Хего в Японии до этого установили, что завтрак, состоящий из сладкой и жирной пищи, может негативно влиять на когнитивные функции и уровень бодрствования в утренние часы. Хотя завтрак традиционно считается важным источником энергии, многие начинают день с кондитерских изделий и сладких напитков. По мнению исследователей, такая привычка может снижать концентрацию внимания и мешать эффективной умственной работе.

Ранее россиянам дали советы, что съесть перед выходом на холод, чтобы было тепло.