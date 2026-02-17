Названы три привычки, которые приближают болезни сердца

Самыми главными причинами развития сердечно-сосудистых заболеваний являются алкоголь, курение и малоподвижный образ жизни. Об этом Pravda.Ru рассказала терапевт, врач-валеолог и нутрициолог Надежда Чернышова.

По ее словам, вредные привычки поражают сосуды и сердечную мышцу, что повышает риск развития ишемической болезни сердца, инсультов и инфарктов. Особенно важно отказаться от них после сосудистых операций.

Разрушительно на сердце влияет и недостаток физической активности, а также неправильное питание.

«Переедание, обилие сладкой и жирной пищи быстро приводят к набору веса, нарушению обмена веществ и развитию диабета, который, в свою очередь, разрушает сосуды. В результате сердце постоянно работает с перегрузкой. Если добавить сюда стресс, недосып и низкую физическую активность, риск сердечных заболеваний возрастает в разы», — отметила Чернышова.

Врач-терапевт «СМ-Клиника» Шота Каландия в беседе с «Газета.Ru» предупредил, что резкий переход от сильного холода к горячей воде может обернуться неприятными последствиями для здоровья, включая нарушения сердечного ритма и резкие перепады давления.

