Врачи раскрыли пользу ходьбы для здоровья женщин

Pravda.Ru: ходьба улучшает здоровье и настроение женщин
Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

Ходьба играет важную роль для женщин, поскольку она позволяет поддерживать форму, а также выступает элементом профилактики многих заболеваний. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных врачей.

Так, она улучшает кровообращение, снижает уровень холестерина, укрепляет кости и суставы, помогает бороться со стрессом и улучшает настроение. Данные Американской кардиологической ассоциации показали, что спортивная ходьба спасает женщин от ишемического и геморрагического инсультов.

«Чтобы получить максимальный эффект, включайте ходьбу в свой ежедневный график. Начните с небольших прогулок, постепенно увеличивая их продолжительность и интенсивность. Включите в свой рацион продукты для похудения, которые помогут вам достичь желаемых результатов быстрее», — добавили в сообщении.

Старший тренер и руководитель отдела подготовки педагогов международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина до этого рассказала «Газете.Ru», что зимние прогулки, коньки, лыжи и даже игра в снежки при правильном подходе могут частично или полностью заменить стандартную тренировку в зале. Такая активность особенно полезна за счет свежего воздуха и элементов закаливания организма.

Ранее фитнес-тренер объяснил, почему возникает одышка при подъеме на лестнице.
 
