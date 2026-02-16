Врачи рассказали, как ходьба влияет на здоровье

Ходьба в эпоху офисной работы и малоподвижного образа жизни играет решающую роль для здоровья — улучшает общее состояние организма и повышает качество жизни. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных врачей.

По их словам, регулярные прогулки могут способствовать поддержанию здоровья сердца, укреплению костей и мышц, снижению риска развития сахарного диабета и улучшению когнитивных функций. В результате ходьба становится одним из самых эффективных способов профилактики многих заболеваний и поддержания тела в форме.

«Ходьба — это не только физическая активность. Это возможность побыть наедине с собой, отвлечься от повседневных забот и стресса. Она помогает снизить уровень кортизола — гормона стресса — и улучшить настроение. Регулярная ходьба может даже стать частью вашей терапии против тревожности», — добавили в сообщении.

Старший тренер и руководитель отдела подготовки педагогов международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина до этого рассказала «Газете.Ru», что зимние прогулки, коньки, лыжи и даже игра в снежки при правильном подходе могут частично или полностью заменить стандартную тренировку в зале. Такая активность особенно полезна за счет свежего воздуха и элементов закаливания организма.

