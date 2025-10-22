«Приготовил и съел»: подросток расчленил сверстника и употребил в пищу часть его ноги

В Египте 13-летний мальчик расчленил одноклассника и признался в каннибализме

В Египте 13-летний мальчик вдохновился фильмом ужасов и расчленил тело своего одноклассника, сообщает телеканал Al Arabiya.

Шокирующее преступление совершил Юсеф Айман из города Исмаилия. Он расправился с одноклассником Мохамедом и расчленил его тело электропилой. Подросток рассказал полицейским, что отрезал часть ноги жертвы, приготовил ее и съел, чтобы повторить сцену из зарубежного фильма ужасов.

По словам очевидцев, на допросе мальчик вел себя неожиданно спокойно и уверенно, хотя несколько раз менял показания. Позже Аймана отправили под стражу на семь дней.

Экспертиза подтвердила причину и обстоятельства трагедии. Адвокат семьи потерпевшего ищет возможных соучастников Юсефа. По его словам, египетским властям следует пересмотреть законодательство о преступлениях, совершенных детьми, особенно в случаях особой жестокости, чтобы обеспечить им справедливое наказание, а также защитить семьи жертв. Расследование продолжается.

