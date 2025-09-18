Ученые создали аналог Оземпика в таблетках

Ученые из Университета Макмастера в составе научного коллектива разработали препарат для похудения орфорглипрон, который помогает снижать массу тела без инъекционного введения. Результаты исследования опубликованы в New England Journal of Medicine (NEJM).

Орфорглипрон относится к классу агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1). Такие лекарства помогают контролировать уровень глюкозы в крови и замедляют опорожнение желудка, что способствует продлению чувства сытости. Большинству людей агонисты ГПП-1 известны под такими названиями, как Оземпик и Вегови — эти препараты предназначены для подкожного введения.

В ходе нового исследования ученые поставили цель повысить доступность лечения и снизить его стоимость. Для этого они разработали агонисты ГПП-1 в виде перорального препарата. Лекарство уже прошло тестирование на 3127 добровольцах из девяти стран. Все участники страдали ожирением, однако диабет у них не диагностировали.

Ученые оценивали безопасность и эффективность приема орфорглипрона один раз в день в дозировке 6 мг, 12 мг или 36 мг по сравнению с плацебо. Контрольной точкой было процентное изменение массы тела по сравнению с исходным уровнем на 72-й неделе.

В группе, принимавшей препарат в дозировке 36 мг, у 54,6 % участников масса тела снизилась как минимум на 10 %, у 36,0 % — на 15 %, а у оставшихся 18,4 % — на 20 %. В группе, принимавшей плацебо, соответствующие показатели составили 12,9 %, 5,9 % и 2,8 %.

Другие параметры, такие как окружность талии, систолическое артериальное давление, уровень триглицеридов и уровень холестерина липопротеинов низкой плотности, также нормализовались при лечении орфорглипроном.

Сейчас ученые планируют подготовить препарат к внедрению в клиническую практику. Исследователи предполагают, что многие пациенты предпочтут пероральные препараты инъекционным.

