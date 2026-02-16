Размер шрифта
Мошенники обрушили на российских дачников «зимние» схемы обмана

Киберэксперт Силаев: мошенники начали рассылать дачникам требования платежей
Global Look Press

Мошенники начали активно обманывать владельцев дачных участков, рассылая им сообщения о необходимости оплаты услуг, задолженностях и грозя отключением ресурсов. Так как зимой россияне такие вопросы решают преимущественно дистанционно, многие ведутся на подобные схемы обмана, предупредил в беседе с RT завлабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.

Речь идет о фишинге, в ходе которого сообщения маскируют под официальные рассылки от лица правления СНТ. Владельцев просят перевести средства на указанный счет, и, так как внешне сообщения выглядят реалистично, вероятность того, что дачник им поверит, резко возрастает.

«Аферисты создают практически идентичные копии реальных рассылок, используя украденные или собранные через утечки базы данных электронные адреса и номера телефонов», — отметил Силаев.

Часто в подобных рассылках используется давление, например, может говориться о необходимости срочно провести оплату электричества, чтобы избежать его отключения или внести внеочередной взнос на ремонт водопровода, поврежденного морозами. Кроме того, аферисты могут устраивать заочные фальшивые собрания якобы для переизбрания руководства СНТ, утверждения новых тарифов и так далее.

Чтобы не стать жертвой мошеннической схемы важно всегда перепроверять любую информацию, связанную с финансами, подчеркнул эксперт. Если речь идет о целевом сборе, оплате услуг и так далее, нужно связаться с доверенным лицом из правления СНТ, предупредил специалист.

«Обнаружение вашей подписи или решения, принятого от вашего имени без вашего ведома, является прямым основанием для немедленной проверки и обращения с заявлением», — заключил Силаев.

Ранее мошенники начали рассылать российским дачникам фейковые квитанции.
 
