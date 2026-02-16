В Музее Победы открылась выставка работ художника-фронтовика

В столичном Музее Победы стартовала выставка «Линии жизни и войны», приуроченная к 100-летию художника-фронтовика Алексея Шикина. В экспозицию вошли несколько десятков работ живописца, сообщили организаторы.

«Cимволично, что выставка размещена в Зале исторической правды — Алексей Шикин, большой мастер изобразительного искусства, на протяжении всей своей жизни был певцом исторической правды. Все его творчество — осмысление истории России и истории Великой Отечественной войны, о которой он знал не понаслышке», — отметил генеральный директор Музея Победы Александр Школьник.

На выставке представлены полотна художника из фондов Музея Победы, а также коллекции его дочери — Елены Шикиной. Ряд картин экспонируются впервые.

Отмечается, что Шикин в годы Великой Отечественной войны служил музыкантом в полковом оркестре. В 1944 году после ранения был госпитализирован, а затем демобилизован. Именно в госпитале он увлекся изобразительным искусством и после войны окончил Художественную студию для ветеранов войны и Художественный институт имени В.И. Сурикова.

В своем творчестве художник уделял особое внимание пейзажу и натюрморту, а также теме Великой Отечественной войны.

В частности, картина Шикина «Август 1941» посвящена трагической дате начала Великой Отечественной войны. В ней художник отказался от батальных сцен и показал, как личная судьба солдата растворяется в судьбе народа и страны.

Также в Музее Победы представлены пейзажи, созданные Шикиным в разные годы.

В музее добавили, что полотна художника входят в собрания многих российских музеев, а также в частные коллекции за рубежом — в Германии, Дании, Швеции и Израиле.

Выставка картин Шикина будет работать до 15 марта 2026 года.

Стратегическим информационным партнером Музея Победы выступает медиахолдинг Rambler&Cо.