Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Общество

В Музее Победы открылась выставка работ художника-фронтовика

В Москве открылась выставка к 100-летию художника-фронтовика Алексея Шикина
Предоставлено Музеем Победы

В столичном Музее Победы стартовала выставка «Линии жизни и войны», приуроченная к 100-летию художника-фронтовика Алексея Шикина. В экспозицию вошли несколько десятков работ живописца, сообщили организаторы.

«Cимволично, что выставка размещена в Зале исторической правды — Алексей Шикин, большой мастер изобразительного искусства, на протяжении всей своей жизни был певцом исторической правды. Все его творчество — осмысление истории России и истории Великой Отечественной войны, о которой он знал не понаслышке», — отметил генеральный директор Музея Победы Александр Школьник.

На выставке представлены полотна художника из фондов Музея Победы, а также коллекции его дочери — Елены Шикиной. Ряд картин экспонируются впервые.

Отмечается, что Шикин в годы Великой Отечественной войны служил музыкантом в полковом оркестре. В 1944 году после ранения был госпитализирован, а затем демобилизован. Именно в госпитале он увлекся изобразительным искусством и после войны окончил Художественную студию для ветеранов войны и Художественный институт имени В.И. Сурикова.

В своем творчестве художник уделял особое внимание пейзажу и натюрморту, а также теме Великой Отечественной войны.

В частности, картина Шикина «Август 1941» посвящена трагической дате начала Великой Отечественной войны. В ней художник отказался от батальных сцен и показал, как личная судьба солдата растворяется в судьбе народа и страны.

Также в Музее Победы представлены пейзажи, созданные Шикиным в разные годы.

В музее добавили, что полотна художника входят в собрания многих российских музеев, а также в частные коллекции за рубежом — в Германии, Дании, Швеции и Израиле.

Выставка картин Шикина будет работать до 15 марта 2026 года.

Стратегическим информационным партнером Музея Победы выступает медиахолдинг Rambler&Cо.
 
Теперь вы знаете
Кофеманы и женщины «в плюсе»? Кому грозит болезнь Паркинсона и как она проявляется
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!