Кадырова возмутила идея о запрете намазов в Ставропольском крае

Кадыров назвал дискриминацией идею о запрете намазов в Ставропольском крае

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал дискриминацией идею о запрете намазов в Ставропольском крае. Свое недовольство он выразил в собственном Telegram-канале.

Речь идет о письме администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края со ссылкой на координационное совещание при руководстве региона, которое вызвало активное обсуждение в соцсетях. В этом документе якобы шла речь о необходимости запретить публичное совершение намазов.

«Это не просто бюрократическая бумага — это открытая дискриминация и правовой беспредел», — написал Кадыров.

В самой же администрации Андроповского МО отвергли информацию о вводимых штрафах за намаз. Соответствующее заявление сделал заместитель министра Ставропольского края по национальной политике и делам казачества Владислав Калхидов.

«На территории Ставрополья нет запретов и ограничений как на намаз, так и на все религиозные обряды. Штрафов не существует. Мы все живем в правовом поле, в единой стране», — заявил он.

На встрече с администрацией присутствовали представители диаспор и религиозных конфессий округа.

Ранее московский суд оштрафовал двоих мигрантов за призыв к намазу в переходе.