В Кемерово мигранты совершили намаз в супермаркете и были депортированы

В Кемерово иностранцев депортируют после публичного намаза

Мигранты покинули Кемерово после намаза, совершенного прямо в местном супермаркете. Об этом сообщает mk.ru.

На кадрах из местных пабликов заметно, как около камер хранения на картонных коробках стоят два иностранца, еще двое, присев рядом, что-то едят из свертка на полу.

После произошедшего очевидцы написали несколько гневных отзывов, отметив, что охранники не препятствовали происходящему.

По данным mk.ru, руководство ограничилось предупреждением. После того как в полицию подали заявление, сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

Специалисты установили личности участников. Каждого из мигрантов обязали выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Помимо этого, их отправят на Родину.

«В ближайшее время иностранные граждане будут выдворены из страны», – говорится в публикации.

Подчеркивается, что соответствующие меры приняли в рамках закона.

