Политолог оценил планы Польши обзавестись ядерным оружием

Политолог Бондаренко: Польша рассматривает ЯО как средство нападения
Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Политолог-полонист Юрий Бондаренко в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал планы Польши обзавестись ядерным оружием (ЯО). Эксперт отметил, что ядерные арсеналы воспринимаются во всем мире как фактор сдерживания. Однако, по его мнению, Варшава рассматривает любую военную технологию как средство для нападения.

«Все, что ни дай Польше, будет тут же использовано в плане агрессии. Но, к счастью для нас, бодливой корове Господь рог не дал. Поэтому вся их бешеная милитаристская программа, перевооружение, танки — все это не имеет никакого отношения к реальности. Они как были в совершенно жалком военном состоянии, так и остаются», — сказал Бондаренко.

Он добавил, что Польша уже давно хочет заполучить ядерное оружие, но ни США, ни Британия, ни Франция не готовы ей его доверить.

До этого президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что республика должна обзавестись собственным ядерным потенциалом, потому что находится «на грани вооруженного конфликта». По его словам, создание ЯО — это тот путь, которым должна следовать Варшава, учитывая «потрясения на международной арене и в сфере безопасности». При этом, добавил Навроцкий, необходимо «соблюдать все международные нормы».

Ранее Польша развернула разведбатальон у границ России и Белоруссии.
 
