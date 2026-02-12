Размер шрифта
Лыжник провалился под в Карелии и не выжил

В Карелии лыжник провалился под лед и не выжил
Аварийно-спасательная служба ЛО/VK

В Карелии мужчина отправился на лыжную прогулку и провалился под лед. Об этом сообщает пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

Инцидент произошел 12 февраля в Лахденпохском районе. Мужчина ушел на лыжную прогулку от острова Кильпола в сторону острова Селькамарьянсаари и пропал.

Позже сотрудники экстренных служб, отправившиеся искать лыжника, обнаружили полынью, в которую он провалился и не выжил. Спасатели достали мужчину и передали его полиции.

До этого женщина водила малолетнего сына по колотому льду в Петербурге и попала на видео. На кадрах видно, как мать держит ребенка за руку и они вместе шагают по льдинам.

Ранее в Новосибирске нашли девочку, провалившуюся под лед.
 
