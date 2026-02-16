Москвичам рассказали, какая ночь на этой неделе будет самой холодной

На текущей неделе температура воздуха в Москве и Московской области будет колебаться в пределах -7…-12°C. Об этом в интервью Tsargrad.tv сообщил синоптик Александр Ильин. Самой холодной, по его прогнозам, будет ночь на среду, 18 февраля — столбики термометров покажут -17…-19°C, до -22°C — по области.

«После сегодняшних снегопадов будет буквально пара дней для того, чтобы убрать то, что нападает. И готовиться к очередной уборке снега. Так что зима нас еще не покидает», — отметил Ильин.

К выходным в регион снова начнет поступать теплый воздух. В воскресенье ожидается -1…-6°C, добавил он.

Начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок до этого говорил, что нынешняя зима в Москве не стала особенно холодной, поскольку средние температуры воздуха были близки к норме.

Ранее в Москве и области ввели оранжевый уровень опасности из-за метели.