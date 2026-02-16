Россиянам назвали самые опасные начинки для блинов

Такие начинки для блинов, как сгущенное молоко, мед, варенье и джем, являются самыми вредными, поэтому их стоит употреблять в ограниченном количестве. Об этом в интервью «Радио 1» предупредила кандидат медицинских наук, клинический фармаколог, пульмонолог, эксперт компании EGENY Татьяна Молостова.

«Это вызовет глюкозный удар по поджелудочной. Инсулин резко выбрасывается, сахар падает, и через час вы снова хотите есть. Это прямой путь к набору веса. Жирное мясо и жареные грибы вместе с блинами создадут двойную нагрузку на ферментативную систему. Животный белок и тесто — самое тяжелое сочетание, которое может «встать колом»», — отметила специалист.

Полезное сочетание, по словам специалиста, — нежирная сметана (10–15%): она содержит белок и бактерии, помогающие пищеварению.

Врач-диетолог Маргарита Королева до этого раскрыла способ испечь полезные «витаминные» блины на Масленицу.

Она посоветовала использовать муку из полбы и твердых сортов пшеницы. Кроме того, можно добавить в определенных пропорциях черемуховую муку. В рецепте также присутствуют яйца, миндальное или кокосовое молоко, растительное масло.

Ранее россиянам назвали ошибки в готовке блинов, из-за которых они превращаются в месиво.