Диетолог раскрыла способ испечь полезные «витаминные» блины на Масленицу

Приготовленные по традиционному рецепту блины из пшеничной муки и коровьего молока могут негативно сказаться на здоровье, особенно если у человека есть непереносимость глютена или лактозы. Рецептуру блюда можно пересмотреть – в этом случае блины не только станут безопаснее, но и будут полезны за счет добавления богатых витаминами ингредиентов, рассказала врач-диетолог Маргарита Королева Общественной Службе Новостей.

По словам врача, диагностика подтверждает, что у очень многих людей есть непереносимость глютена в разной степени, также часто встречается и непереносимость лактозы. При этом и у пшеничной муки, и у коровьего молока есть более здоровые альтернативы.

«Блины могут быть необычными и в то же время вкусными и полезными. Например, можно использовать муку из полбы и твердых сортов пшеницы, — отметила диетолог. — Туда же можно добавить в определенных пропорциях черемуховую муку. Дальше положить яйца, миндальное или кокосовое молоко, добавить немножко растительного масла, щепотку соли, сахар по желанию, и вот, пожалуйста ― полезные блины, которые абсолютно всеми переносимы и ни сколько не уступают обычным пшеничным блинам».

В таких блинах, по словам Королевой, будет содержаться много необходимых организму микроэлементов, включая витамины группы В, А, Е, К. Кроме того, приготовленные по такому рецепту блины будут легче усваиваться.

В качестве альтернативного молока можно также использовать рисовые, кокосовые или гречневые аналоги, отметила Королева. Однако кокосовое предпочтительнее ― оно хорошо влияет на микрофлору кишечника.

Важно также выбрать наиболее полезные варианты для начинок. Диетолог посоветовала отказаться от очень сладких продуктов, отметив, что это не только грозит набором лишнего веса, но и может навредить людям с сахарным диабетом или инсулинорезистентностью. Лучше сделать выбор в пользу творога, овощей, мяса или ягод, считает врач.

Однако даже приготовленными по здоровому рецепту блинами не стоит злоупотреблять ― в день рекомендуется съедать не более двух-трех, заключила Королева.

Напомним, ежедневное употребление блинов может негативно сказаться на самочувствии. Как объяснила в беседе с «Газетой.Ru» врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анна Одерий, возможны тяжесть в желудке и вздутие, поскольку жирная и плотная пища перегружает пищеварительную систему, что приводит к дискомфорту, изжоге и метеоризму. Не исключены и нежелательные прибавки в весе: даже 2–3 блина в день сверх обычного рациона могут привести к прибавке 1–3 кг за неделю.

Эксперты ранее рассчитали стоимость продуктов для выпекания блинов.