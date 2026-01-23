Размер шрифта
В Таиланде туристка заявила о краже AirPods и вывела полицию на наркоторговцев

KhaoSod

В Таиланде украденные наушники Apple AirPods помогли полиции обнаружить крупную партию наркотиков. Об этом пишет Thaiger.

Все началось 22 января с заявления 29-летней туристки из Финляндии, которая отдыхала на острове Пханган и обратилась в туристическую полицию после того, как из ее жилья в районе Бан Тай украли вещи. Женщина использовала функцию Find My для отслеживания своих AirPods и передала точные координаты полицейским.

Они прибыли в деревенский дом в провинции Сурат Тани. Там они нашли тайца, а звуковой сигнал наушников подтвердил их наличие в комнате. Мужчина запаниковал и попытался убежать, но его задержали. В ходе обыска изъяли 523 грамма кристаллического метамфетамина, 5 таблеток метамфетамина, 77,7 грамма MDMA, а также принадлежности для употребления наркотиков.

Затем владельцу дома позвонил предполагаемый покупатель, готовый заплатить 500 бат. Полиция установила наблюдение, и вскоре на мотоцикле к дому приехал 35-летний мужчина, которого арестовали на месте. Анализ показал наличие метамфетамина в его моче, и задержанный признался, что является постоянным покупателем. Тайца обвинили в употреблении наркотиков и вождении в состоянии опьянения.

Ранее в Испании перехватили 10 тонн кокаина, спрятанного в грузе с приправой. 

