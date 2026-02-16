Россиянам рассказали, как правильно хранить блины

Блины являются скоропортящимися продуктами, которым необходимы подходящие условия хранения. В противном случае есть риск столкнуться с пищевым отравлением или диареей. Об этом в беседе с Life.ru предупредила руководитель направления «Продукты питания» Фонда «Закон и здоровье» Ольга Анищенкова.

«При комнатной температуре блины стоит хранить около 4-5 часов, не больше. Чем дольше подобные изделия стоят на столе, тем выше риск, что начнутся процессы порчи. На них могут указывать появление неприятного кислого запаха, изменение цвета блюда или его текстуры — блины стали слишком липкими или сухими. При появлении любого из этих признаков лучше не рисковать и сразу выкинуть кушанье», — рассказала специалист.

По ее словам, готовые блины следует убирать в холодильник, а не накрывать их тарелкой или кухонным полотенцем, поскольку такой способ хранения не убережет блюдо от впитывания посторонних запахов и не продлит его срок годности. При этом важно обернуть стопку пищевой пленкой или положить ее в контейнер с плотно закрывающейся крышкой. Эксперт подчеркнула, что перед тем, как убрать блины в холодильник, следует убедиться, что они остыли. В таком виде продукт можно хранить на протяжении 2-3 дней.

Для того чтобы продлить срок хранения, блины можно заморозить. Необходимо упаковать изделия так, чтобы они не были плотно прижаты друг к другу. Следует положить их в контейнер с маркировкой в виде снежинки и убрать в морозилку. Там блины без начинки можно хранить до 4 месяцев.

Специалист отметила, что начинка, особенно из скоропортящихся продуктов, способна значительно сократить срок годности блинов. Блюдо с грибами или картошкой может храниться в морозилке около 2-3 месяцев, а с творогом или луком — не более одного месяца. Избежать рисков для здоровья также удастся, если начинка будет храниться отдельно от самих блинов.

Помимо этого, во время народных гуляний следует с осторожностью относиться к изделиям, приготовленным на улице, так как на них могут попадать грязь, пыль и различные бактерии. Также резкий перепад температур уменьшает срок годности блинов. Подобное блюдо можно употреблять при условии, что оно было приготовлено прямо на глазах. При этом перед приемом пищи нужно обработать руки санитайзером.

Масленица, которая в церковной традиции называется Сырной седмицей, в 2026 году началась 16 февраля. Праздничная неделя завершится Прощеным воскресеньем, во время которого принято просить прощения у родных и близких перед началом Великого поста. В этом году он начнется 23 февраля.

