«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с новым сообщением

В эфире коротковолновой радиостанции УВБ-76, известной как «Радио Судного дня», в понедельник прозвучало новое сообщение. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий ее активность.

«НЖТИ 42787 БАТРАЧЕСКИЙ 5470 9627», — приводит канал сообщение станции, переданное в 15:41 мск 16 февраля.

11 февраля число сообщений за день в эфире УВБ-76 достигло 23-х, что стало рекордным количеством в этом году. 12 февраля прошлого года радиостанция передала 25 сообщений, а 25 июня — 24 послания.

УВБ-76 работает с конца 1970-х годов. В штатном режиме она передает непрерывный жужжащий сигнал, из-за которого получила прозвище «Жужжалка». Любители радиоперехватов связывают станцию с закрытой системой связи, предположительно созданной в СССР во времена Холодной войны и продолжающей функционировать до сих пор.

