Россиянам объяснили, зачем в школах нужны психологи

Специалист Иншина: психолог в школе должен настраивать психологический климат
Yuganov Konstantin/Shutterstock/FOTODOM

Школьный психолог является необходимым составляющим образовательного процесса, однако, в большинстве учреждений он не работает как эффективный инструмент. Об этом RuNews24.ru рассказала клинический психолог Лидия Иншина.

По ее словам, проблема заключается не в самой профессии, а в «ее извращенной, бюрократизированной реализации». Она уточнила, что такой специалист должен быть «системным администратором психологического климата». В его задачи входят диагностика и раннее обнаружение трудностей, коррекционная работа и консультации, а также профилактика (укрепление психологического ресурса). Критическим направлением можно считать работу психолога с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

«Здесь он выступает в роли инженера доступности и картографа возможностей. Он проводит углубленную диагностику в рамках психолого-педагогического консилиума, разрабатывает индивидуальные образовательные маршруты и ведет обязательные коррекционно-развивающие занятия. Его задача — не просто «заниматься», а создавать мосты между особыми образовательными потребностями ребенка и стандартной школьной средой», — объяснила Иншина.

Эксперт добавила, что в этом случае психолог является ключевым звеном, которое связывает ребенка, семью и школу в единую систему безопасности.

11 февраля депутаты думской фракции «Новые люди» предложили включить консультации психолога в ежегодные медосмотры в школах. Из документа следует, что сейчас в профилактический осмотр входят консультации врача психиатра для отдельных возрастов. При этом, по словам депутата, о важности ежегодной проверки психического здоровья детей психологами говорят многие исследования.

Ранее психолог оценила идею следить за соцсетями учеников после нападений в школах.
 
