Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

Психолог оценила идею следить за соцсетями учеников после нападений в школах

Психолог Резенова: контроль за соцсетями учеников не спасет от агрессии в школах
fast-stock/Shutterstock/FOTODOM

Детский и семейный психолог Надежда Резенова в беседе с «Ридусом» прокомментировала стартовавший в Татарстане эксперимент, согласно которому будут отслеживаться социальные сети учеников, чтобы предотвратить нападения в школах.

Эксперт сочла задумку как неоднозначную, поскольку в данном случае «максимально включается функция контроля» и «нарушаются пресловутые личные границы» подростков.

«Даже если они проконтролируют содержание аккаунта, что будет дальше? Наругают, запретят или сделают что-то другое? В результате подростки станут еще дальше отдаляться от родителей и педагогов, закрываться от них. Это ожидаемо в период сепарации», — объяснила Резенова.

Она подчеркнула, что в подростковом возрасте вместо контроля и устрашений гораздо эффективнее работают теплые и доверительные отношения педагогов и родителей с детьми.

По информации Telegram-канала Mash, родителей учеников как минимум трех школ попросили отправить данные об аккаунтах ребенка, включая номера телефонов и ссылки на страницы в соцсетях. Доступ к данным будет ограничен: их увидят только администраторы, классные руководители и сотрудники центра по мониторингу деструктивных материалов.

Ожидается, что подобные меры позволят оперативно выявлять подозрительный или запрещенный контент, что убережет школы от возможных ЧП.

4 февраля в Красноярске 14-летняя ученица принесла с собой в школу горючее вещество, подожгла и бросила горящую тряпку в класс. В результате трое учащихся получили ожоги. Также девочка причинила телесные повреждения двум одноклассникам и учителю. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее юрист призвала ограничить публикации материалов с мест нападений на школы.
 
Теперь вы знаете
Дефицит одного витамина есть у большинства россиян. В чем причины нехватки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!