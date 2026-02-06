Психолог оценила идею следить за соцсетями учеников после нападений в школах

Психолог Резенова: контроль за соцсетями учеников не спасет от агрессии в школах

Детский и семейный психолог Надежда Резенова в беседе с «Ридусом» прокомментировала стартовавший в Татарстане эксперимент, согласно которому будут отслеживаться социальные сети учеников, чтобы предотвратить нападения в школах.

Эксперт сочла задумку как неоднозначную, поскольку в данном случае «максимально включается функция контроля» и «нарушаются пресловутые личные границы» подростков.

«Даже если они проконтролируют содержание аккаунта, что будет дальше? Наругают, запретят или сделают что-то другое? В результате подростки станут еще дальше отдаляться от родителей и педагогов, закрываться от них. Это ожидаемо в период сепарации», — объяснила Резенова.

Она подчеркнула, что в подростковом возрасте вместо контроля и устрашений гораздо эффективнее работают теплые и доверительные отношения педагогов и родителей с детьми.

По информации Telegram-канала Mash, родителей учеников как минимум трех школ попросили отправить данные об аккаунтах ребенка, включая номера телефонов и ссылки на страницы в соцсетях. Доступ к данным будет ограничен: их увидят только администраторы, классные руководители и сотрудники центра по мониторингу деструктивных материалов.

Ожидается, что подобные меры позволят оперативно выявлять подозрительный или запрещенный контент, что убережет школы от возможных ЧП.

4 февраля в Красноярске 14-летняя ученица принесла с собой в школу горючее вещество, подожгла и бросила горящую тряпку в класс. В результате трое учащихся получили ожоги. Также девочка причинила телесные повреждения двум одноклассникам и учителю. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее юрист призвала ограничить публикации материалов с мест нападений на школы.