Попавших на Украине в трудовое рабство граждан Узбекистана вернули на родину

Dunyo: 19 граждан Узбекистана, попавших в рабство, вернули на родину с Украины
Павел Лисицын/РИА Новости

В Узбекистан вернулись 19 граждан, попавших в трудовое рабство на территории Украины. Об этом сообщает информационное агентство Dunyo при МИД республики.

По информации агентства, в СМИ ранее появилась информация об узбекистанцах, которых удерживали в трудовом рабстве в одной из теплиц в Киевской области. Изначально речь шла о 13 человеках, однако в результате переговоров всем 19 гражданам официально присвоили статус «потерпевший», который полностью исключает применение к ним каких-либо санкций по украинскому законодательству.

Известно, что иностранцев заставляли работать безвозмездно, получая при этом прибыль для преступников. Их переправка под Киев была организована несколькими представителями Украины, Узбекистана и Китая. Преступники ввели граждан Узбекистана в заблуждение, эксплуатировали и удерживали их, пользуясь уязвимостью мигрантов. Удерживаемым разрешали посещать туалет только по расписанию, а за малейшие нарушения штрафовали. Подозреваемых задержали. Им вменяется статья о незаконной трудовой эксплуатации.

Уточняется, что граждан Узбекистана вернули на родину при содействии Офисов Международной организации по миграции (МОМ) на территории Украины и Молдавии.

Ранее под Воронежем нашли ферму с сотней рабов.

