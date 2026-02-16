Размер шрифта
Названо самое вредное блюдо из картофеля

Диетолог Поляков: картофель фри может серьезно навредить здоровью
Creativa Images/Shutterstock/FOTODOM

Не все блюда из картофеля полезны для здоровья. Всем людям стоит отказаться от чрезмерного употребления этого продукта в жаренном виде. Об этом aif.ru рассказал врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.

По словам специалиста, сам картофель можно есть всем людям, у которых нет индивидуальной непереносимости и других ограничений. Однако жареный картофель врач назвал «неполезной историей». Поэтому такое блюдо можно есть крайне редко.

Диетолог подчеркнул, что особенно вреден картофель фри, который готовится в большом количестве фритюра.

«Такая еда повышает и холестерин, и сахар, и в целом способствует развитию ожирения, диабета. Картофель фри лучше не потреблять вообще», — предупредил он.

До этого Поляков предупреждал, что без вреда для здоровья можно съедать примерно 200–300 граммов картофеля в день. При этом эксперт порекомендовал употреблять продукт вместе с рыбой или мясом.

Ранее врач раскрыла, кому стоит отказаться от чипсов.
 
