Россиянам рассказали, сколько картофеля можно съедать в день

Диетолог Поляков: в день можно съедать около 200–300 граммов картофеля

Без вреда для здоровья можно съедать около 200–300 граммов картофеля в день.Об этом aif.ru рассказал врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.

По словам специалиста, картофель богат витаминами C и группы B, клетчаткой и антиоксидантами, а также калием, магнием и фосфором. Кроме того, этот продукт является хорошим источником энергии.

«В среднем в день допустимо съесть порядка 200–300 граммов картошки с учетом того, что в рационе есть и другие углеводы», — отметил врач.

Он посоветовал употреблять картофель вместе с рыбой или мясом. Также к нему можно подавать некрахмалистые овощи, такие как огурцы и помидоры.

Врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух до этого предупреждала, что пациентам с хроническими заболеваниями сердца, сосудов и почек необходимо полностью отказаться от употребления картофельных чипсов. Помимо этого, по словам эксперта, высокая калорийность и большой процент жира в этой закуске вредят людям с лишним весом и склонностью к ожирению.

