Российский подросток переломал одинокой пенсионерке конечности и побрил ее налысо

Кадр из видео/Telegram-канал «Нижний Новгород БЕЗ ЦЕНЗУРЫ»

В Нижегородской области 13-летний подросток переломал одинокой пенсионерке конечности и побрил ее налысо. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний Новгород без цензуры».

Инцидент произошел в поселке имени Тимирязева. Предварительно, подросток в присутствии друзей напал на одинокую пенсионерку. Злоумышленник побрил ее налысо, а также нанес телесные повреждения — у пожилой женщины переломы рук, ног и ребер. Вместо того чтобы остановить нападение, другие несовершеннолетние снимали происходящее на телефон. На видео слышно, как агрессор угрожает женщине.

Пострадавшая пенсионерка находится в реанимации в тяжелом состоянии. По информации местных жителей, троих несовершеннолетних участников издевательств задержала полиция.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 112 УК РФ, сообщили в региональной прокуратуре. Надзорный орган проводит проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Ранее в Новосибирске дети мячом избили 80-летнюю пенсионерку во дворе дома.

