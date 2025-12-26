Размер шрифта
Новости. Общество

«Я ничего не помню»: иркутские школьники избили ребенка до потери сознания

ОН: в Иркутской области старшеклассники жестоко избивают мальчика
Shutterstock

Жительница Иркутской области пожаловалась на постоянное избиение ее семилетнего сына со стороны учеников других классов. Об этом она рассказала в беседе с «Осторожно, новости».

По словам матери, ученики седьмого и восьмого класса часто издеваются над ее сыном Глебом, который учится в единственной школе поселка Подгорный. Несовершеннолетнего обзывают и хватают за уши. Нередко его бьют по животу и другим частям корпуса.

Женщина рассказывала о конфликте директору и полиции, но, по ее словам, в обоих случаях помощи добиться не удалось.

«С женщиной лишь один раз разговаривал инспектор по делам несовершеннолетних, обещал, что избиения прекратятся», – сообщается в публикации.

Спустя непродолжительное время после «обещания», старшеклассники якобы снова пристали к мальчику и ударили в спину. После этого он упал и потерял сознание, но никто, как заявила мать, не пришел на помощь.

«Мама, у меня в глазах потемнело, я ничего не помню», – процитировала слова сына о произошедшем женщина.

Накануне родительница обратилась в полицию, у школьника сняли побои, но ее еще не опросили. Сотрудники МВД якобы еще не появлялись в школе, чтобы посмотреть видео с места произошедшего.

Женщина подчеркнула, что боится за жизнь собственного сына.

Ранее воспитательница детсада ударила ребенка во время ужина и поплатилась.

