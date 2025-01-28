Российские врачи пять часов спасали мужчину, попавшего под грузовой поезд

В Подмосковье врачи пять часов оперировали мужчину, попавшего под грузовой поезд

Врачи Орехово-Зуевской больницы спасли 35-летнего мужчину, который угодил под грузовой поезд и получил тяжелые повреждения. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

Мужчина поступил в больницу на скорой с множественными переломами, вдавленными переломами теменной кости черепа, повреждением крупных сосудов мозга и обширной кровопотерей. Ему сделали переливание крови, после чего медики приступили к операции.

«Врачи освободили ткани мозга от травмирующих их отломков черепной кости, выполнили пластику основного венозного сосуда головного мозга, восстановили и зафиксировали в анатомически правильном положении поврежденные ребра и кости таза», — рассказали в пресс-службе.

Операция длилась пять с половиной часов.

Сейчас пациента уже выписали на амбулаторное лечение. По словам специалистов, ему предстоит длительная реабилитация.

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