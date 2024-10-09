Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Сыктывкаре поезд переехал лежавшего на рельсах мужчину

В Сыктывкаре мужчине отрубило руку ехавшим на него поездом

close
Shutterstock/Malbert

Житель Сыктывкара попал в больницу после того, как его переехал поезд. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на линейное управление МВД РФ на транспорте.

По предварительным данным, машинист ехавшего состава заметил на рельсах лежащего россиянина, но, так как это произошло слишком поздно, своевременно затормозить поезд не смог.

По словам представителей минздрава региона, 40-летнего пострадавшего госпитализировали, сейчас специалисты оперируют его. Известно, что в аварии россиянину ампутировало руку. Сейчас он находится в стабильно тяжелом состоянии. Информация о деталях отсутствует.

На ситуацию обратили внимание представители правоохранительных органов. На данный момент они разбираются в ситуации.

До этого в Забайкалье две сестры оказались под колесами поезда в момент, когда переходили пути. В результате шестилетняя девочка попала в больницу в критическом состоянии, спасти ее не удалось. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее в Воронежской области подростка отправили на лечение из-за «минирования» поездов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами