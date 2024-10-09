В Сыктывкаре поезд переехал лежавшего на рельсах мужчину

Житель Сыктывкара попал в больницу после того, как его переехал поезд. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на линейное управление МВД РФ на транспорте.

По предварительным данным, машинист ехавшего состава заметил на рельсах лежащего россиянина, но, так как это произошло слишком поздно, своевременно затормозить поезд не смог.

По словам представителей минздрава региона, 40-летнего пострадавшего госпитализировали, сейчас специалисты оперируют его. Известно, что в аварии россиянину ампутировало руку. Сейчас он находится в стабильно тяжелом состоянии. Информация о деталях отсутствует.

На ситуацию обратили внимание представители правоохранительных органов. На данный момент они разбираются в ситуации.

До этого в Забайкалье две сестры оказались под колесами поезда в момент, когда переходили пути. В результате шестилетняя девочка попала в больницу в критическом состоянии, спасти ее не удалось. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее в Воронежской области подростка отправили на лечение из-за «минирования» поездов.