Шеф-повар рассказал, чем можно заменить подорожавшие огурцы в традиционных салатах

Подорожавшие в этом году огурцы в традиционных салатах можно заменить дайконом, редисом, сельдереем или цуккини, которые придадут блюду ту же свежесть и хруст. Об этом «Газете.Ru» рассказал шеф-повар Антон Прокофьев.

«Такие скачки цен случаются на разные продукты, особенно зимой — то базилик, то баклажаны. Просто потребителю это не так заметно, а повара, конечно, от этого регулярно страдают и относятся к этому философски. Единственное блюдо, где огурец особо не заменить — это битые огурцы. Так-то овощ безвкусный, нейтральный, потому что ну какие вкусные огурцы зимой. Поэтому если нам нужен хруст, то его вполне можно заменить стеблем сельдерея, молодыми кабачками или цуккини, которые вполне себе продаются в супермаркетах и на рынках. Если мы хотим использовать свежий огурец в оливье или в винегрете, то никто не мешает заменить его соленой или маринованной вариацией. Также огурец неплохо можно заменить дайконом, редисом, то есть свежесть, хруст, влага — в зависимости от тех целей, которые мы ставим в готовке. В салате «битые огурцы» огурец штука принципиальная, но ведь это же, право, не основа русской кухни, поэтому можно пережить и без него, как и, собственно говоря, без водянистого хрустящего огурца», — сказал он.

Цена на огурцы в России резко выросла в начале 2026 года, 12 февраля депутат Госдумы Анатолий Выборный обратился к Федеральной антимонопольной службе с требованием проверить ситуацию. По его словам, к нему поступают обращения граждан, которые указывают, что огурцы на прилавках стоят дороже бананов и ананасов. В среднем по России огурцы стоят около 320 рублей, в некоторых регионах — до тысячи рублей за килограмм.

