Россиянам рассказали, как вырастить огурцы на подоконнике

Агроном Тихонова: сэкономить на огурцах можно, если вырастить их на подоконнике

На фоне резкого скачка цен на огурцы их стали называть новым «деликатесом». При этом у россиян есть хорошая возможность сэкономить на этом продукте – можно вырастить овощи на подоконнике в своей квартире. Для этого нужно внимательно подобрать семена, сделав выбор в пользу только партенокарпических сортов, которые формируют плоды без опыления, рассказала 360.ru агроном Елизавета Тихонова.

На семенах самоопыляющихся огурцов должна быть пометка F1, пояснила специалист. Такие огурцы отличаются тем, что они выпускают только женские типы цветков, идущие завязями и формирующие плоды.

«Семечки нужно высаживать в отдельные емкости. Никаких удобрений им не нужно, — объяснила агроном. — Всход начинается в течение недели. Сначала появляются два семядольных листочка, которые ловят свет и запускают процедуру фотосинтеза. Через некоторое время появляется настоящий лист — пришло время для пересадки рассады в большую емкость».

По ее словам, для выращивания одного растения понадобится 5-6 литров почвы. Во время созревания нужно подкармливать растения азотными удобрениями, а когда начнется завязь – калийными и фосфорными. Для хорошего роста важно обеспечить достаточно света – получать его огурцы должны от 8 до 12 часов, заключила эксперт.

До этого эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова рассказала, что весной в квартире можно вырастить лук, зелень, огурцы и редис – их урожай можно получить к апрелю и маю. Эксперт добавила, что в городе также выращивают салат, шпинат, базилик и другую зелень и микрозелень, а также зеленый лук.

