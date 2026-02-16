Россиянам объяснили, на сколько можно продлить человеческую жизнь

Средняя продолжительность жизни людей увеличилась благодаря изобретению антибиотиков и другим глобальным прорывам. Об этом kp.ru рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, академик РАН и доктор биологических наук Денис Логунов.

«К длительности жизни людей уже добавились десятки лет благодаря таким глобальным прорывам, как изобретение антибиотиков, массовая вакцинация (она позволила искоренить натуральную оспу, взять под контроль многие другие инфекции), санитарно-эпидемические мероприятия. Мы сделали огромный скачок в продлении средней продолжительности жизни от 35 лет где-нибудь в XV веке до 75, а в некоторых странах и свыше 80 лет», — объяснил академик.

По его словам, на данный момент возможности для значительного увеличения продолжительности жизни исчерпаны. Сейчас идет борьба за качественные и здоровые годы жизни, а не целые десятилетия.

Ученый объяснил, что для продления жизни каждого человека на 4-5 лет нужны более значительные инвестиции, чем вложенные в создание антибиотиков. В результате увеличения продолжительности жизни появляются более сложные проблемы со здоровьем, для решения которых необходимы новые технологии в сфере медицины и развитие социальной сферы. При этом предельный человеческий возраст остается прежним.

Академик отметил, что в данном вопросе важную роль играют генетика, образ жизни человека и большое количество других факторов, взаимосвязанных друг с другом. Однако продлить жизнь примерно на 40 лет сейчас невозможно.

Академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко до этого сообщил, что средняя продолжительность жизни в России на сегодняшний день составляет 74,2 года.

