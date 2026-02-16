Рестораны Москвы подготовили к празднованию китайского Нового года особое меню

В Москве в третий раз пройдет фестиваль «Китайский Новый год в Москве», в его рамках столичные рестораторы включили в меню азиатские новинки, сообщила «Вечерняя Москва».

Отмечается, что аутентичные блюда представили как тематические заведения, так и не специализирующиеся на азиатской кухне рестораны и сети.

При этом попробовать азиатские новинки горожане и гости столицы смогут во всех округах и районах Москвы.

В частности, в Центральном административном округе утка по-пекински, хрустящие баклажаны и битые огурцы доступны в меню 35 заведений, в Северном административном округе блюда с китайским колоритом появились в 13 заведениях.