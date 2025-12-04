На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Индии женщина топила детей, которые были красивее ее собственных

The Times of India: женщина в Индии топила детей, которых считала красивее своих
true
true
true
close
Times of India

В Индии женщина топила детей, которые были красивее ее собственных, пишет The Times of India.

Свадьба в индийской деревне Наулта привела к раскрытию серии жестоких детоубийств. Поводом стало «несчастный случай» с шестилетней девочкой по имени Видхи, тело которой нашли в ванне в разгар празднования.

Подозреваемая — 34-летняя Пунам, жена фермера из деревни Бхавар и мать четырехлетнего ребенка. По данным полиции , она призналась в убийстве девочки и еще трех детей за последние два года. Всех своих жертв она топила в ваннах или емкостях с водой, а их смерти списывались на трагические случайности.

В полиции сообщили, что мотивом для преступлений была зависть. Пунам заявила, что хотела причинить вред детям, которые, по ее мнению, были «красивее ее собственных». Выяснилось, что в январе 2023 года она утопила девятилетнюю Ишику, дочь своей невестки. Затем, опасаясь разоблачения, убила своего собственного трехлетнего сына Шубхама, который мог стать свидетелем преступления.

В августе 2024 года ее жертвой стала шестилетняя Джия, дочь двоюродной сестры Пунам. По версии следствия, на свадьбе Пунам увидела девочку, заманила ее в кладовку под предлогом помочь принести воды, утопила, заперла дверь и спокойно вернулась к празднованию.

В настоящее время проводятся следственные действия, решается вопрос о мере пресечения для задержанной.

Ранее младенца, которого мать бросила у туалета, всю ночь охраняла стая собак.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами