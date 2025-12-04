The Times of India: женщина в Индии топила детей, которых считала красивее своих

В Индии женщина топила детей, которые были красивее ее собственных, пишет The Times of India.

Свадьба в индийской деревне Наулта привела к раскрытию серии жестоких детоубийств. Поводом стало «несчастный случай» с шестилетней девочкой по имени Видхи, тело которой нашли в ванне в разгар празднования.

Подозреваемая — 34-летняя Пунам, жена фермера из деревни Бхавар и мать четырехлетнего ребенка. По данным полиции , она призналась в убийстве девочки и еще трех детей за последние два года. Всех своих жертв она топила в ваннах или емкостях с водой, а их смерти списывались на трагические случайности.

В полиции сообщили, что мотивом для преступлений была зависть. Пунам заявила, что хотела причинить вред детям, которые, по ее мнению, были «красивее ее собственных». Выяснилось, что в январе 2023 года она утопила девятилетнюю Ишику, дочь своей невестки. Затем, опасаясь разоблачения, убила своего собственного трехлетнего сына Шубхама, который мог стать свидетелем преступления.

В августе 2024 года ее жертвой стала шестилетняя Джия, дочь двоюродной сестры Пунам. По версии следствия, на свадьбе Пунам увидела девочку, заманила ее в кладовку под предлогом помочь принести воды, утопила, заперла дверь и спокойно вернулась к празднованию.

В настоящее время проводятся следственные действия, решается вопрос о мере пресечения для задержанной.

Ранее младенца, которого мать бросила у туалета, всю ночь охраняла стая собак.