Назван город с наибольшим числом подростковых отравлений наркотиками в РФ

Одним из лидеров среди городов России по числу отравлений несовершеннолетних наркотиками оказался Новосибирск. Об этом пишет aif.ru.

По данным муниципального портала города, в самом Новосибирске Кировский, Ленинский и Октябрьский районы оказались лидерами по числу подростковых отравлений наркотиками.

По данным Минздрава России, Новосибирская область и Хабаровский край занимают второе и первое места в России по числу новых случаев наркомании. В Новосибирской области на сто тысяч жителей приходится 18,4 новых наркомана в год. В Хабаровском крае — 19,6.

6 ноября новосибирские чиновники констатировали снижение количества наркоотравлений среди несовершеннолетних на 27,3%, однако не уточнили, в какой период было достигнуто это улучшение. В январе 2025 года мэрия Новосибирска сообщала, что в 2024 году число подростковых отравлений наркотическими веществами в городе выросло на 46,7%, а годом раньше — на 18,6%.

Ранее в Новосибирске женщину арестовали за склонение девятилетнего ребенка к употреблению наркотиков.