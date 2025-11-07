На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Назван город с наибольшим числом подростковых отравлений наркотиками в РФ

Новосибирская область заняла первое место в РФ по числу новых наркоманов
true
true
true
close
Leon Rafael/Shutterstock/FOTODOM

Одним из лидеров среди городов России по числу отравлений несовершеннолетних наркотиками оказался Новосибирск. Об этом пишет aif.ru.

По данным муниципального портала города, в самом Новосибирске Кировский, Ленинский и Октябрьский районы оказались лидерами по числу подростковых отравлений наркотиками.

По данным Минздрава России, Новосибирская область и Хабаровский край занимают второе и первое места в России по числу новых случаев наркомании. В Новосибирской области на сто тысяч жителей приходится 18,4 новых наркомана в год. В Хабаровском крае — 19,6.

6 ноября новосибирские чиновники констатировали снижение количества наркоотравлений среди несовершеннолетних на 27,3%, однако не уточнили, в какой период было достигнуто это улучшение. В январе 2025 года мэрия Новосибирска сообщала, что в 2024 году число подростковых отравлений наркотическими веществами в городе выросло на 46,7%, а годом раньше — на 18,6%.

Ранее в Новосибирске женщину арестовали за склонение девятилетнего ребенка к употреблению наркотиков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами