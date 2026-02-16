Дачникам рассказали, навредят ли растениям снежный наст и сугробы

Образование наста на сугробах и толстый снежный покров не навредят дачным растениям. Об этом в беседе с РИАМО сообщила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Растения, которые у нас зимуют, не будут испытывать дефицита в кислороде, так как снежная подушка довольно рыхлая. У нас всегда в начале марта — конце февраля формируются условия для образования снежного наста», — отметила эксперт.

Тем, кто не убрал снег с участков, она посоветовала сделать это до момента, когда он пропитается влагой, и станет более плотным и влагоемким.

Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин до этого предупредил об опасности покупки дачи зимой.

По его словам, участок и строения на нем могут иметь скрытые дефекты. Крое того, из-за снега можно сразу не разглядеть просадку фундамента, подтопление территории или плохое качество грунта.

Ранее эксперт напомнил о правилах безопасности на даче зимой.