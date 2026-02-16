Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Общество

Дачникам рассказали, навредят ли растениям снежный наст и сугробы

Синоптик Позднякова: снежный наст и обильные осадки не навредят дачным растениям
Global Look Press

Образование наста на сугробах и толстый снежный покров не навредят дачным растениям. Об этом в беседе с РИАМО сообщила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Растения, которые у нас зимуют, не будут испытывать дефицита в кислороде, так как снежная подушка довольно рыхлая. У нас всегда в начале марта — конце февраля формируются условия для образования снежного наста», — отметила эксперт.

Тем, кто не убрал снег с участков, она посоветовала сделать это до момента, когда он пропитается влагой, и станет более плотным и влагоемким.

Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин до этого предупредил об опасности покупки дачи зимой.

По его словам, участок и строения на нем могут иметь скрытые дефекты. Крое того, из-за снега можно сразу не разглядеть просадку фундамента, подтопление территории или плохое качество грунта.

Ранее эксперт напомнил о правилах безопасности на даче зимой.
 
Теперь вы знаете
Кофеманы и женщины «в плюсе»? Кому грозит болезнь Паркинсона и как она проявляется
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!